Eerste Woonsprong-project van start in de Hoogstraat in Oudenburg: “De bouw kan pas starten na een archeologisch onderzoek”

HUIZEN­JACHT. Knok­ke-Heist, waar betaalbaar wonen hoog op de agenda staat: “Hier merk je amper iets van afkoelende woning­markt”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week trekken we met Alex Dewulf van het gelijknamige immokantoor richting Knokke-Heist. Is de vastgoedmarkt ook daar aan het afkoelen? En wat met betaalbaar wonen? “Dat is en blijft een heikel thema. In Knokke zelf betaal je snel 600.000 voor een zwaar te renoveren rijwoning van 6 meter breed. Als die al te vinden zijn”, zegt Alex, die ook uitlegt waarom de verkoopprijs van een tweede verblijf niet snel zal zakken.