Eerste editie van Feest van het Kind een groot succes

Jabbeke Summerbar 8490 moet Jabbeekse dorpskern nieuw leven inblazen: “Inwoners snakken ernaar om een terrasje te kunnen doen in het centrum”

In het pand van de voormalige ING-bank in Jabbeke opent volgende week Summerbar 8490 de deuren. Uitbater Nic De Wolf (47) mikt met tapas, taart en foodtrucks op een mix van jong en oud. “Veel Jabbekenaars klaagden over te weinig leven in de dorpskern”, zegt schepen van Middenstand Chris Bourgois (CD&V), die mee aan de wieg stond van de zomerbar.

10 juni