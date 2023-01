Drie wagens uitgebrand door vuurwerkpijlen: “Feestvierders raakten wellicht in paniek door politiepatrouille die voorbijreed”

Westkerke/IchtegemAan parochiezaal Sint-Audomarusheem in Westkerke zijn tijdens de oudejaarsnacht drie wagens uitgebrand. Volgens de brandweer lagen vuurwerkpijlen aan de oorzaak van de brand. Een 30-jarige Ichtegemnaar moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij en andere feestvierders raakten wellicht in paniek door een politiepatrouille die voorbijreed”, zegt burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open VLD).

De brandweer van de Hulpverleningszone 1 werd even na 1 uur opgeroepen voor een brand in de Westkerksestraat in Westkerke, bij Oudenburg. Volgens de oproeper had een wagen vuur gevat bij parochiezaal Sint-Audomarusheem. De brandweerposten van Gistel en Oostende snelden ter plaatse en stelden vast dat in totaal drie voertuigen in lichterlaaie stonden. “Het ging om een erg hevige brand”, zegt luitenant Francis Vermote van de Oostendse brandweer. “Uiteindelijk kregen we de situatie wel vrij snel onder controle.”

Eén gewonde

Volgens de brandweer ontstond het vuur door een vuurwerkpijl. “In de parochiezaal was een feestje aan de gang”, vertelt Vermote. “Feestvierders waren na middernacht buiten vuurwerk aan het afsteken, toen een pijl onder een wagen belandde. Omstaanders verplaatsten de auto naar de straat, maar daar sloegen de vlammen over naar nog twee andere voertuigen. De drie wagens brandden uiteindelijk helemaal uit. We konden wel voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de parochiezaal zelf. Enkele ruiten van het gebouw barstten wel door de hitte, net als een raam van één van de overburen. Eén iemand raakte ook gewond.”

Volledig scherm De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. © RV

Proces-verbaal

De Oudenburgse burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) bevestigt dat een 29-jarige Ichtegemnaar naar het ziekenhuis werd overgebracht. “Het ging om de persoon die het vuurwerk afstak”, zegt hij. “De jongeman liep brandwonden op aan z'n beide handen. Of dat vuurwerk mocht afgestoken worden? Drie jaar geleden voerden we in Oudenburg een afbouwscenario in. Het eerste jaar mocht vuurwerk nog gelanceerd worden tussen middernacht en 2 uur. Vorig jaar was dat nog tot 1 uur mogelijk, terwijl dit jaar nog vuurwerk was toegestaan tot een halfuur na middernacht. In dit geval hielden de feestvierders zich niet aan die periode.”

Volgens de burgemeester waren de aanwezigen zich daar van bewust. “Kort voor het incident was een politiepatrouille voorbij de parochiezaal gereden. Wellicht schoten de feestvierders daardoor in paniek en trapten ze een vuurpijl onder één van de wagens, met alle gevolgen van dien. Er werd een proces-verbaal voor onopzettelijke brandstichting opgesteld en het parket werd ingelicht.”

