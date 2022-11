Drie personen gevlucht na mogelijk geval van verkeersagressie op E40, maar gevat na zoekactie

Ichtegem Gamer Joren Creyf (18) uit Eernegem verovert 1 van de 16 felbegeer­de zitjes in de RBFA Esports Academy: “Natuurlijk droom ik ervan om een virtuele Rode Duivel te worden”

In april 2021 hield de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn eigen RBFA Esports Academy boven de doopvont. Anderhalf jaar later gaat het op zoek naar extra amateurtalent om dat opleidingscentrum verder te laten groeien. In oktober hadden 4 online kwalificatietoernooien plaats waarbij gamers vanuit hun zetel thuis op PlayStation5 konden tonen wat ze in hun mars hebben. Joren Creyf (18) uit Eernegem veroverde 1 van de 16 felbegeerde zitjes aan die Academy. De volgende stap is een opleiding tot eDevils, zeg maar onze virtuele nationale voetbalploeg.

9 november