Drie op de vier stemmende inwoners kiezen voor Masterplan ‘t Steedje: “We weten nu wat Oudenburg wil”

Na een intens proces van studiewerk en diverse participatiemomenten konden alle inwoners vanaf 16 jaar uit Oudenburg hun mening geven over het masterplan ‘t Steedje. “Voorafgaand deze bevraging was het integrale masterplan al geruime tijd consulteerbaar op de stadswebsite”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Omdat we als stad zeker alle inwoners wilden bereiken, werd in aanloop naar de burgerbevraging in het stadsmagazine een informatiebrochure verspreid over heel Oudenburg. In deze brochure stonden de belangrijkste topics van het masterplan heel visueel voorgesteld. Wie meer in detail geïnformeerd wou worden, werd doorverwezen naar het integrale masterplan dat nu nog steeds te vinden is op de website van de stad.”

Volledig scherm Burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open Vld). © Emelyne Six

Alle Oudenburgse inwoners vanaf 16 jaar konden hun stem uitbrengen over het Masterplan. Aan de hand van tien vragen konden de inwoners kiezen voor of tegen het Masterplan. Uiteindelijk waren er 220 Oudenburgnaars die hun mening over de toekomst wilden geven en kwamen stemmen. “En dat is een mooi cijfer”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey. “Ik had gehoopt op een 200-tal inwoners, dus het is zoals verwacht. Met een gemiddelde van 73 procent kozen zo’n drie op de vier stemmende Oudenburgnaars overtuigd vóór het Masterplan. 80 procent van die inwoners woont in Oudenburg zelf, 20 procent in één van de deelgemeenten. 108 inwoners stemden zelfs op alle tien vragen ‘ja’, enkel 17 inwoners stemden op alles ‘nee’. Er zijn ook inwoners die niet zijn komen stemmen, omdat ze akkoord gaan met het plan en het dus niet nodig vonden om langs te gaan.”

De tien vragen die de inwoners voorgelegd kregen, gingen allereerst over vier stedenbouwkundige ambities die als basis dienen voor het gehele masterplan ‘t Steedje. “Uit de resultaten van deze vier vragen kunnen we lezen dat de Oudenburgnaars kiezen voor een leefbaar centrum waar alle stadsdiensten dichtbij zijn en met respect voor de rijke geschiedenis van de stad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stijn Jonckheere (N-VA). “Daarnaast werden zes verschillende clusters aan de inwoners voorgelegd. Alle items hebben een tweederdemeerderheid behaald, dus mogen we ervan uitgaan dat de opgemaakte plannen gedragen worden door de Oudenburgnaars. Aan de globale visie zal er dus niets meer veranderd worden, maar enkele details kunnen altijd gewijzigd worden.”

Romeinse stad

De resultaten van de stemming zullen op de volgende Café Parlé van 24 oktober aan de inwoners van de stad uitgebreid worden toegelicht, net als de toekomstplannen van de stad. “We zijn dan wel een Romeinse stad, ook Oudenburg is niet op één dag gebouwd. Dit masterplan ‘t Steedje omvat een toekomstvisie die vorm zal geven aan de stad voor de komende tientallen jaren. De komende periode zal de stad met alle diensten de concepten uit het plan concreet vormgeven, zowel naar inhoud als naar betaalbaarheid, om ze dan ook te kunnen realiseren”, besluit burgemeester Anthony Dumarey.