Drie arbeiders naar ziekenhuis nadat gaslek vuur vat: brandweer benevelt woningen in de buurt

Ichtegem Veel interesse voor speelplein­wer­king in Ichtegem die digitaal registra­tie­sys­teem introdu­ceert vanaf deze zomer: “Dit verlicht het administra­tie­ve werk”

Maandag daagden meer dan 200 kinderen op voor de Ichtegemse speelpleinwerking. Jeugdconsulente Silke Vandendriessche was alvast in haar nopjes met deze massale opkomst. “En ook aan animatoren hebben we hier geen gebrek want voor Bengelberg in Ichtegem zijn er dat 28 terwijl de teller op 33 staat voor Leutegem in Eernegem.”

8:19