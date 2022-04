Doe mee aan de actie ‘Maand van de Markt’ en steun je lokale marktkramers

De voorbije edities van ‘Week van de Markt’ waren zo’n succes dat de actie verder werd uitgebreid en werd omgedoopt naar de ‘Maand van de Markt’ om zo de marktkramers langer en meer in de kijker te zetten. “Deze promotieactie werd op poten gezet om de aantrekkingskracht van de wekelijkse markten te verhogen en zo een levendige handelskern te creëren”, vertelt schepen van Markten en Kermissen Romina Vanhooren (Open VLd). “In 2020 kon de actie helaas niet doorgaan, maar in 2021 namen maar liefst 49 West-Vlaamse steden en gemeenten deel aan de ‘Week van de Markt’, wat in deze moeilijke periode een positieve impuls was voor de ambulante handel. Dit jaar doen we in Oudenburg met veel plezier weer mee aan de actie.”