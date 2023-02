Dieven breken binnen in basisschool

oostende Supporters wachten bang af wat er zal gebeuren bij KV Oostende, maar betreuren vooral de gang van zaken: “We zijn onze ziel kwijtge­raakt”

Op sociale media zijn vrolijke filmpjes te zien van de spelers van KV Oostende die aan het trainen zijn, maar dat staat in schril contract met de ongerustheid die heerst bij de supporters nu de club niet enkel flirt met degradatie, maar ook nog eens in financieel slechte papieren lijkt te zitten. De supporters vrezen dat er donkere tijden aankomen voor hun geliefde ‘ploegsje’. Ze dromen zelfs luidop van een terugkeer van Marc Coucke. “Hij had tenminste nog een hart voor de ploeg.”