Dieven aan de haal met... 40 klimopplanten en 2 meter haagbeuk: “Wie steelt nu openbare beplanting?”

Joey (32), kleinzoon van Lucy Loes, neemt populaire Oostendse frituur over: “We zullen zeker een burger naar haar vernoemen”

Kameraden Joey Van Meerbeeck en Stephen Vandenplassche, beiden 32 jaar, blazen de bekende frituur Old Ham in Oostende nieuw leven in. Wie in de zaak óók prominent aanwezig zal zijn, is Lucy Loes. De legendarische Oostendse zangeres was de oma van Joey. “Ze is altijd een grote inspiratie geweest voor mij.”