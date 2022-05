Dienstenbedrijf BOD neemt drie Oekraïense vluchtelingen aan als poetshulp: “Het eerste wat ze in het Nederlands kon zeggen, is ‘ik ben blij’”

OudenburgAmper een maand na een oproep in het Oekraïens heeft dienstenbedrijf BOD al drie vrouwen uit het Oost-Europese land kunnen aannemen als poetshulp. Het dienstenbedrijf heeft zo’n 60 openstaande vacatures staan. Halyna (46) is intussen aan de slag. “Zo kan ik bezig blijven en zit ik niet de hele dag te piekeren voor de televisie.”

Ann Lambert, zaakvoerder van BOD, is blij met de vlugge respons. “Drie weken geleden startte Halyna, Ina is ook net begonnen en volgende week maandag gaat ook Victoria bij ons aan de slag”, zegt Ann Lambert.

Halyna is in ons land sinds 21 maart en verblijft bij een gastgezin met haar twee dochters. Haar man bleef achter in Oekraïne. “De mensen bij wie ik verblijf hadden de oproep gezien op sociale media en hebben mij zo in contact kunnen brengen met het bedrijf”, vertelt Halyna. “Ik werk intussen al een goede drie weken als poetsvrouw bij Caroline in Ettelgem. Ik ben heel blij dat ik deze job heb. Zo kan ik bezig blijven en zit ik niet de hele dag te piekeren voor de televisie. Door deze job heb ik ook nieuwe mensen leren kennen en vrienden gemaakt. Ik ben dus iedereen die mij geholpen heeft heel dankbaar.”

Caroline is als klant dan ook heel tevreden met Halyna. “Ze doet goed haar werk en ik ben heel blij met haar. Ze doet wat ze moet doen en doet het ook goed. Communiceren is soms moeilijk, omdat ze enkel Oekraïens kan, maar met gebaren en Google Translate lukt het ook. En Iryna, die intussen al 15 jaar bij het bedrijf werkt als strijkster, komt soms langs om te tolken. Ze is zelf ook afkomstig uit Oekraïne en kent de taal dus goed. Ik ben zelf leerkracht en leer Halyna ook Nederlandse woordjes terwijl ze aan het werk is. Zo was het eerste wat ze kon in het Nederlands ‘Ik ben blij’. We zijn intussen goede vriendinnen geworden en ik hoop dat alles goed komt met haar en haar land.”

Halyna en ook de andere twee Oekraïense vrouwen krijgen een goede begeleiding van coach Evelien. “Ik ga vaak langs bij de klanten om alles eens te checken en om te zien of alles in orde is. Ze mogen mij altijd bellen als er iets is en ik ben altijd paraat om hun tips te geven. We werken ook met een kaart waarop staat wat ze moeten kuisen. Zo is het duidelijk wat gedaan moet worden.”

Hoewel ze voorlopig hier veilig is en een job heeft, hoopt Halyna nog steeds om terug te keren naar Oekraïne. “De mensen hier hebben me heel erg geholpen, maar het blijft nog altijd mijn land.” Ann Lambert weet ook dat dit moment kan komen. “We weten dat het waarschijnlijk maar tijdelijk is dat Halyna hier in België blijft en daarom zullen we hier geen probleem van maken wanneer ze wil vertrekken. We zijn al blij dat we deze mensen op deze manier kunnen helpen en een duwtje in de rug geven. Zo krijgen ze ook een kans om een normaal mogelijk leven te leiden.”