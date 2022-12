Derde fase van sociaal woonproject Molensite is gestart: “Hier komt ruimte voor sociale en culturele activiteiten”

Oostende Oostende is geen kandidaat voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030

Oostende is, in tegenstelling tot wat in Brugge beweerd wordt, geen kandidaat om Culturele hoofdstad van 2030 te worden. De stad is volop bezig met de voorbereidingen voor het Ensorjaar in 2024 en wil alle energie hier in steken.

