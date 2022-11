De ‘kerstpiemels’ die wereldwijd voor hilariteit zorgden, keren terug! En Oudenburg plaatst dit jaar zelfs extra kerstversiering

Oudenburg Drie Fransen gevlucht na ongeval op E40, maar gevat na zoekactie

Op de E40 in Oudenburg is donderdagmorgen een wagen in de middenberm beland na een botsing met een andere auto. Gewonden vielen er niet, maar één van de bestuurders nam na het ongeval wel te voet de vlucht samen met twee inzittenden. De federale wegpolitie kon het drietal oppakken na een zoekactie in de buurt.

