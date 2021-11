Chirogroep beschoten met loodjesgeweer tijdens halloweentocht: “Leider kreeg kogel in lichaam. Had zomaar een van de kinderen kunnen zijn”

OudenburgEen groep Chiroleden en hun leiders zijn zaterdagavond beschoten geweest tijdens een halloweentocht in het centrum van Oudenburg. Een van de leiders werd net naast zijn sleutelbeen geraakt met een kogel van een luchtkarabijn. “We waren enorm geschrokken en brachten de kinderen meteen in veiligheid. Die kogel had zomaar een kind of iemands hoofd kunnen raken”, zegt hoofdleider Jochen Ramoudt (22) van Chiro Oudenburg. De dader is voorlopig nog niet gevat.