Buurtfeesten krijgen wijnpakketten en speelkoffers

Wie een straat, buurt- of wijkfeest of een verenigingsactiviteit organiseerde in de periode van vrijdag 24 tot zondag 26 juni of van vrijdag 1 tot en met maandag 11 juli kreeg van de stad Oudenburg een wijnpakket aangeboden. “Deze actie had succes, want er werden heel wat buurtfeesten aangemeld, zes in totaal”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Daarnaast kregen we van heel wat inwoners de vraag welke ondersteuning er komt als er later deze zomer een feest georganiseerd wordt. Daarom werd beslist om de actie uit te breiden en te verlengen. Wie deze zomer een straat-, buurt- of wijkfeest of een verenigingsactiviteit organiseert dat vrij toegankelijk is, krijgt van de stad een wijnpakket aangeboden. Zo willen we inwoners in contact brengen met elkaar en de wijken en buurten versterken.”