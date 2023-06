Buslijn 54 wijzigt route vanaf 1 juli

Kristof verdeelt al tien jaar mede en brengt binnenkort eigen versie op de markt: “Populair­der dan ooit dankzij Game of Thrones”

Ben je een fan van Game of Thrones? Dan zal je ongetwijfeld al van mede gehoord hebben want de personages drinken er graag een beker van. Mede is de oudste gefermenteerde drank ter wereld die Oostendenaar Kristof Denaghel (47) al tien jaar verdeelt vanuit een loods in Koekelare. In de zomer lanceert hij zelfs zijn eigen mede. “Noem het geen honingwijn want dat is het niet”, zet de succesvolle ondernemer meteen de puntjes op de i.