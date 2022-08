Buren maken ruzie met pamfletten tijdens jaarlijkse rommelmarkt: “Ik kreeg al slagen van mijn buurman. Het lachen zal u wel vergaan op de rechtbank”

De jaarlijkse rommelmarkt vond maandag plaats in Oudenburg. Een van dé evenementen van het jaar in de kleine stad en dat zorgt voor heel wat volk. Dat er al eens een pamflet opgehangen wordt op zo’n moment mag dan ook niet verbazen. Maar de boodschappen die in de Mariastraat te lezen waren, bleken toch niet helemaal koosjer te zijn. Die kaderen in een burenruzie die ondertussen al een tijdje aansleept.

Het moge duidelijk zijn: de sfeer in het appartementsgebouw met amper twee appartementen is behoorlijk verziekt. En daar is ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) van op de hoogte. “We kennen het dossier zeker”, zegt hij. “Ook de lokale politie is op de hoogte. Maar het is een ingewikkelde kwestie. Het is namelijk niet de eerste huurder die er in ruzie komt met de bovenbuur. We volgen het op en doen wat we kunnen om de situatie te ontmijnen.”