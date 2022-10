Bloedgevers Ettelgem verhuizen tijdelijk naar Roksem

“Dat alternatief vonden we een tweetal kilometer verderop in het Dorpshuis van Roksem. In dit gloednieuwe gebouw is er voldoende ruimte en is alles voorzien”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Deze verhuis is echter van tijdelijke aard, want we willen de op en top Ettelgemse vriendenkring hun eigen plek geven in hun eigen dorp. In het masterplan ‘Een Toekomst voor Ettelgem’ werd de realisatie van een nieuw en performant dorpshuis opgenomen, vanaf deze binnen aanzienlijke tijd gerealiseerd is, zullen de bloedgevers opnieuw in Ettelgem hun activiteiten kunnen laten doorgaan.”