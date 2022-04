BikersLoft klaar voor opvang Oekraïners

OudenburgDe twee afgelopen weken zorgden maar liefst 40 vrijwilligers voor het klaarstomen van het BikersLoft in Oudenburg voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Nu is het klaar en kunnen de eerste Oekraïners er opgevangen worden.

Zo’n twee weken geleden werd aangekondigd dat het voormalig Bikershotel in de Groenedijkstraat gebruikt zou worden als opvangplaats in Oudenburg voor Oekraïense vluchtelingen. Nu is het gebouw helemaal klaar voor opvang door zo’n 40 vrijwilligers die hun tijd hebben gegeven om te helpen. “We zijn deze vrijwilligers heel dankbaar. Zonder hen zou het nooit gelukt zijn”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLd).

Nu dat het BikersLoft klaar is, kunnen Oekraïense vluchtelingen er opgevangen worden. “Voorlopig blijft het nog onduidelijk wanneer de eerste Oekraïners opgevangen kunnen worden in het BikersLoft”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De toewijzingen gebeuren via Fedasil in Brussel. Fedasil is reeds op de hoogte dat wij klaar staan om mensen te ontvangen. We hebben wel al drie van de twintigtal gastgezinnen in Oudenburg die een paar mensen hebben opgevangen bij hen thuis. Voor het BikersLoft is het dus nog afwachten.”

De vrijwilligers hebben het BikersLoft zo gezellig mogelijk gemaakt zodat het als een echte thuis aanvoelt.

27 kamers voor 59 vluchtelingen

De vrijwilligers die hebben geholpen bij het BikersLoft zijn heel blij dat ze het gedaan hebben. “Die mensen vluchten uit hun land met maar één rugzak of zelfs helemaal niets bij. Ze moesten alles wat ze hadden achterlaten. Meehelpen om van het BikersLoft een echte thuis te maken is het minste dat we kunnen doen voor deze mensen”, zeggen een paar vrijwilligers die meehelpen in het Bikers Loft.

In het gebouw zijn er 27 kamers waar maximaal 59 vluchtelingen kunnen verblijven. Er is ook een grote professionele keuken, een eetruimte, een ontmoetingsplaats en zelfs een speelruimte voor de kinderen.

Voor de kinderen is er ook een speelruimte voorzien.

Materiaallijst

Mensen die willen meehelpen met de opvang van Oekraïners zijn nog steeds welkom om zich aan te melden bij de stad. “Er staan al een groot aantal personeelsleden en vrijwilligers klaar om hen te begeleiden waar nodig. Maar elke extra hand die kan helpen, is welkom”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. “Ook materiaal is nog altijd nodig. De taskforce koos er bewust voor om zeer gericht materiaal in te zamelen en dit is een groot succes. Het grootste gedeelte van de materiaallijst kon ondertussen worden geschrapt. De materiaallijst op de website blijft wel nog even beschikbaar want er zijn nog steeds verschillende spullen nodig. Zo zijn we nog specifiek op zoek naar beddengoed en droogrekken.”

Heb jij materiaal aan te bieden uit de materiaallijst? Neem dan contact op via 059/40 19 95 of biezenbilk@ocmw-oudenburg.be. Mensen die willen meehelpen als vrijwilliger kunnen terecht op de website van de stad.

Burgemeester Anthony Dumarey en schepen Romina Vanhooren met de vrijwilligers die van het BikersLoft een echte thuis hebben gemaakt.