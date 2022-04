Bestuurder (87) valt in slaap en veroorzaakt ongeval

Middelkerke Op jacht naar een flat in… Middelker­ke: “Goedkoper dan Oostende en Nieuwpoort, maar casino kan enorme boost betekenen”

De bevolking is er ouder dan het Vlaams gemiddelde, maar frisse evenementen als Tien Om Te Zien en de Proximus Arena doen ook jonge mensen watertanden naar een stekje in de gemeente van Jean-Marie Dedecker. Grootste probleem voor wie een stekje wil in Middelkerke: de vraag is momenteel hoger dan het aanbod. Wij gingen met Immo Becue op zoek.

