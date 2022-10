Beschonken bestuurder (25) rijdt geparkeerde wagens aan

Oostende Handelsza­ken lijden onder werken Christi­nastraat. “Hopelijk zal de vernieuwde straat zorgen voor een herople­ving”

Heel wat handelspanden in de Christinastraat staan te huur of te koop. Er zijn momenteel volop wegenwerken bezig in de winkelstraat. Oppositiepartij Vooruit haalde maandagavond hard uit naar het schepencollege over het gebrek aan ondersteuning voor de handelaars. In de straat zelf hopen ze vooral dat de winkelstraat na de werken terug zal opleven.

