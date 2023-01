Begin het nieuwe jaar met sportlessen

“Voor kinderen start er een nieuwe reeks van Kinderyoga en het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de danslessen. Ook voor volwassenen is er een grote keuze: cross- en coretraining, BBB, pilates en swissjump”, zegt schepen Tahira Malik.

Vanaf 2023 is het ook weer mogelijk om deel te nemen aan de start to run-reeks. Onder deskundige begeleiding bouwen deelnemers via een aangepast programma geleidelijk aan op naar een loopafstand van 5 kilometer. “Deelnemen aan onze start to run is een ideale voorbereiding op de 17e Lenteloop van zaterdag 11 maart. Inschrijven voor al deze reeksen is mogelijk vanaf vandaag, dinsdag 3 januari, om 19 uur. Naast de sportlessen die ’s avonds doorgaan, kan er ook naar hartenlust gesport worden overdag: badminton, curve bowls/petanque, fitheidsgym, lijndansen en tafeltennis”, besluit schepen Malik.