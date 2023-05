Automobiliste wordt onwel en raakt fietser (52) dodelijk op amper twee kilometer van zijn woning: “Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”

IN BEELD. Havendag in Oostende lokt heel wat bezoekers naar Ostend Science park

Het Ostend Science Park in de Oostendse achterhaven is weinig bekend bij het grote publiek. De site is doorgaans dan ook niet zomaar toegankelijk. Het centrale thema van de Vlaamse havendag was ‘innovatie’. Haven Oostende koos er dan ook voor om bezoekers te verwelkomen in het wetenschappelijk hart van de haven en dat was duidelijk een succes.