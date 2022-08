60 Oudenburgnaars op verbroedingsweekend in Le Marais Vernier

Exact drie jaar geleden kwamen de Fransen van partnergemeente Le Marais Vernier naar Oudenburg. Dat was toen een bijzonder geslaagd weekend met dank aan het verbroederingscomité onder leiding van Rita Meyns. Nu was het de beurt aan de Oudenburgnaars om naar Frankrijk te gaan.

“Deze verbroedering kent een ganse historiek dat zo mooi is dat het niet verloren mag gaan”, zegt schepen Stijn Jonckheere. “De vriendschappen die hier opgebouwd zijn, zijn voor het leven en gaan ver terug, tot in 1961. Ook nieuwe vriendschappen zullen er dit weekend ontstaan, want voor mij en collega schepen Romina Vanhooren is het de eerste keer dat we meegaan.”