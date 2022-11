60-jarige carrière Mia Moreaux gevierd met culturele plechtigheid

OudenburgOp zaterdag 12 november vierde Oudenburg de 60-jarige carrière van kunstenares Mia Moreaux. Tijdens een culturele plechtigheid in ipso facto ging Mia in gesprek over haar rijke carrière en werd ook haar nieuwste kunstwerk ‘De Droom van de Mensvogel’ onthuld.

“Als één van de Twaalf is Mia verre van een onbekende in Oudenburg”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), “Mia is dan ook één van de bekendste kunstenaars uit de wijde regio. En dat kan gezegd worden zonder overdrijving. Na exposities in binnen- en buitenland, waaronder in New York en Genève, zijn haar werken in alle uithoeken van de wereld terug te vinden. Van Europa tot Japan, van Australië tot Zuid-Afrika, van New York tot de Verenigde Arabische Emiraten.”

Dit jaar is Mia Moreaux 60 jaar actief als kunstenares en dat konden ze in Oudenburg niet ongemoeid laten. “60 jaar waarin ze zich verfijnde in schilderkunst en beeldhouwwerken in brons en andere materialen”, zegt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere (N-VA). “Zo sieren haar bronzen sculpturen ook het openbare domein in Oudenburg. Denk maar aan de rotonde in Westkerke. Ter ere van dit jubileum werd het werk aan de Zuidpoort onlangs verplaatst naar het Abtspark omdat het daar, op vraag van Mia zelf, beter tot z’n recht komt.”

Heel dankbaar

Mia is heel blij met de viering en vooral ook dankbaar. “Ik ben dankbaar dat mijn bronzen sculptuur ‘De droom van de Mensvogel’ uit de verdrukking is gehaald en nu zijn vleugels kan uitslaan in de tuin van het Abtsgebouw. Ik ben ook dankbaar gevierd te worden voor mijn 60-jarige carrière en gelukkig dat ik dit alles heb kunnen verwezenlijken. Je werk is onlosmakelijke verbonden met je leven, je filosofie. Van jongsaf aan was ik begeesterd door de Keltische kunst, de manier dat ze planten en bloemen konden uitpuren naar een elegante essentie. Dit vond ik ook terug in de Jugendstil en bij de Maori. Zoals elke kunstenaar had ook ik mijn eigen evolutie, maar elk van deze kunstvormen blijven tot op de dag van vandaag betekenisvol aanwezig. In mijn zoektocht naar emotie, essentie, kracht en rust ben ik geworden wie ik ben, en ik hoop, indien mijn lijf het volhoud nog vele jaren kunstwerken te zien groeien uit mijn hoofd en handen.”

