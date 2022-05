32 Oekraïense vluchtelingen moeten weer verhuizen na brand in opvangcentrum in Oudenburg: “Na alle miserie in hun thuisland, leven ze opnieuw in onzekerheid”

Bredene/Oostende ASSISEN. Frank Pauwels (50) krijgt 15 jaar voor dodelijke vuistslag aan z’n moeder Solange (79): “Geen enkele reden die gruwelijk gedrag kan goedpraten”

In het Brugse assisenhof is Frank Pauwels (50) donderdagmiddag veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor een dodelijke vuistslag die hij uitdeelde aan z’n moeder Solange Hennaert (79). Het Openbaar Ministerie had 14 jaar gevorderd. Woensdag al was de Bredenaar schuldig bevonden aan opzettelijke slagen met de dood tot gevolg en dus niet aan oudermoord. “De ernst en zwaarwichtigheid van de feiten vereist echter een zware straf”, oordeelde de jury.

28 april