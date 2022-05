𝐓𝐰𝐞𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝟖𝟎-𝐩𝐥𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐬

Iedereen vanaf 80 jaar zal per post, digitaal via zijn e-box/burgerprofiel en via e-mailadres (indien gekend in het systeem) een bericht ontvangen met dit aanbod en de mogelijkheid om een afspraak te maken.

De inwoners van Oudenaarde, Kruisem, Wortegem-Petegem, Gavere, Horebeke en Zwalm zullen voor hun vaccinatie terecht kunnen in de Qubus. Wie in Ronse, Kluisbergen of Maarkedal woont, krijgt het vaccin in het vaccinatiecentrum aan de Engelsenlaan 41.