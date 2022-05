Zomers terras op Markt in Oudenaarde komt terug als Bar Mundo

Bar Mundo wordt de naam van het zomerse terras dat binnenkort voor enkele weken op de Markt neerstrijkt. “Het is de bedoeling om de zomerbar in een nieuw kleedje te stoppen. We zijn nog volop bezig met de voorbereiding en het zoeken naar jobstudenten en flexi-jobs”, vertelt Charlotte DM Van Zele van økkerennoot. Zij is samen met de uitbaters van Moods, The Fox en Adriaen Brouwer de intiatiefnemer van Bar Mundo. “Maar het is wel de bedoeling om er zoveel mogelijk anderen bij te betrekken”, benadrukt ze.