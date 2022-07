Zomerfestival Lake Night verhuist naar overkant van Donkvijver en breidt uit: “Maar ons concept met zwoele muziek blijft hetzelfde”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is al een jarenlange droom van ons om het festival te verhuizen naar de overkant van de Donkvijver”, zegt Lowie Cnockaert, die samen met Jeremie Van De Walle, Sander Scheldeman en Henri Vandenheede het festival organiseert. “Terwijl we de voorbije jaren gebruik maakten van de accommodatie van Watersportclub Absolut VZW, maken we nu de oversteek naar de evenementenweide aan de Minderbroedersstraat. Daardoor hinderen we de drukbezette zomerkampen van Surfclub Absolut minder. Bovendien hebben we op de nieuwe locatie de ruimte om verder te groeien als festival en organisatie”, motiveert Lowie de beslissing om te verhuizen.

Nieuwe leveranciers

De organisatoren moeten kennelijk ook nog rekening houden met sporen die de coronapandemie heeft achtergelaten. “We hebben veel nieuwe contacten hebben moeten leggen met leveranciers en daarom hebben we besloten om verstandig en gestaag te groeien. Daarom zijn dit jaar de tickets beperkt zodat we tegelijkertijd de aanwezigen de volledige Lake Night-ervaring kunnen laten beleven én de toekomst van onze organisatie niet in het gedrang komt”, legt Sander Scheldeman uit.

Afterwork

Van Henri Vandenabeele komt het idee om Lake Night uit te breiden met een tweede festivaldag. “Op vrijdag 29 juli organiseren we onze eerste ‘Lake Night Afterwork powered by Belfius Vlaamse Ardennen-Waregem’. We kregen al enkele jaren de vraag van lokale kmo’s om eens een setting te creëren waarbij lokale ondernemers kunnen samengebracht worden en daaruit is onze eerste Afterwork ontstaan. Het wordt een gezellige samenkomst van onze sponsors en sympathisanten. Bovendien is de inkom voor die avond gratis en is iedereen ouder dan 21 jaar welkom”, vertelt Henri.

Lake Night vindt plaats op vrijdag 29 juli van 17 tot 1 uur en op zaterdag 30 juli van 15 tot 3 uur. Kaarten voor zaterdag zijn gelimiteerd en enkel online te verkrijgen via de social mediakanalen van Lake Night. Vlug zijn is de boodschap.

