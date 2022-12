Zilveren drinkbeker uit het MOU geselecteerd als Vlaams topstuk

Voor het eerst wordt een van de collectiestukken van het MOU-stadsmuseum in Oudenaarde geselecteerd om opgenomen te worden op de topstukkenlijst van Vlaanderen. Het gaat om om een stuk uit de zilvercollectie, de drinkbeker in de vorm van een liggend hert uit 1620. “Het is een van de absolute topstukken in onze collectie edelsmeedkunst”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Drinkbekers in de vorm van een hert zijn uiterst zeldzaam in de Nederlanden. Meestal gaat het om drinkbekers van steigerende herten uit Duitstalige gebieden.

Dit stuk is gemaakt door een edelsmid uit Middelburg en geschonken aan het stadje Veere.

Oorlog met Spanje

Het hert draagt op het medaillon aan de nek het wapenschild van Veere, de keerzijde van het schild heeft een gravure met een kanon, kogels en buskruit. De militaire attributen doen vermoeden dat het hert geschonken is namens een legeronderdeel. De Republiek was immers nog steeds in oorlog met Spanje en het hert zal in opdracht van een stadsbestuur of gilde gemaakt en geschonken voor een bewezen dienst aan een hooggeplaatste gast.

“Het meestermerk van de zilversmid komt maar één keer voor op een ander voorwerp: een gildebeker, die zich nu in het Rijksmuseum Amsterdam bevindt. Algemeen mogen we stellen dat de hertenbeker een zeldzaam voorbeeld is voor de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden”, bedenkt cultuurschepen Stefaan Vercamer.

Twee maand tijd

Het stadsbestuur heeft nu twee maand tijd om een antwoord te geven of eventuele opmerkingen/aanvullingen door te sturen. “Daarna wordt de definitieve opname op de lijst van absolute topstukken beslist. Dit houdt onder meer in dat zo’n topstuk voor een bruikleen op een tentoonstelling in het buitenland Vlaanderen alleen maar kan verlaten mits toestemming van de Vlaamse administratie”, legt Vercamer uit.

