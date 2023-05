Zaterdag afscheid van verongelukte landbouwer Lieven De Wilde (54)

“Ze mogen mij elders drie keer meer betalen, dan nóg krijgen ze mij hier niet weg”: deze werknemers blijven Willy Naessens altijd trouw

Willy Naessens Group viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Wat ooit begon als een kippenkwekerij in Elsegem, is vandaag een toonaangevende onderneming met 400 bedrijven, 900 miljoen euro omzet en 2.200 werknemers. Tijd om aan verschillende generaties van die medewerkers te vragen hoe dat is, werken voor dé Willy Naessens. “Toen hij opdook in de serie The Sky is the Limit hadden we onze twijfels. Maar Willy is daar uitgekomen zoals hij is: authentiek en oprecht.”