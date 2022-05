Woensdag hele voormiddag activiteiten om fietsstraten te lanceren in Oudenaarde

Zone-30

Automobilisten moeten er achter de fietsers blijven en mogen ze niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten of de helft bij tweerichtingsstraten.

De feestelijke opening van de fietsstraten gebeurt op woensdag 4 mei om 11 uur op de Markt. Die zal in samenwerking met de velotheek, het Fietspunt, de Fietsersbond en de politie van 8 tot 13 uur in het teken van fietsen staan. Enkele lagere scholen nemen deel.