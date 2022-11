WK voetbal inspireert vishandelaar tot hilarisch filmpje

Kruisem Kleuters van basis­school De Keimolen leven zich voortaan uit in houten buitenkeu­ken

In de GO! Basisschool De Keimolen in de Kruisemse centrumgemeente Kruishoutem kunnen de kleuters zich voortaan uitleven in een buitenkeuken. Het nieuwe speeltuig is helemaal uit hout vervaardigd.

