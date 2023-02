Wie wil deze zomer de popup-bar op Oudenaardse Markt uitbaten?

Internaat ’t Craeneveld is gered: “We blijven nog twee schoolja­ren hier en verhuizen dan naar Deinze”

Het internaat ’t Craeneveld in Eine moet dan toch de deuren niet sluiten. “Er is binnen het GO! aan een oplossing gewerkt en deze is nu gevonden", zegt Ciska Philips, algemeen directeur van de Scholengroep 21.