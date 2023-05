Wendy (34) staat daags na overval weer oog in oog met haar belager: “Hoe kan het dat die man intussen weer rondloopt?”

Daags nadat Wendy Dhondt (34) dinsdag het slachtoffer werd van een overval bij de geldautomaat in de Nederstraat in Oudenaarde, schrok ze nog een tweede keer. “Ik zag die man plots doodleuk met een pintje in de hand over de Markt wandelen. Waarom loopt die kerel hier nog rond?”, reageert ze onthutst. Ze trok haar stoute schoenen aan en stapte verbouwereerd op haar overvaller af.

Dinsdag 12.30 uur. Wendy Dhondt stapt aan de Nederstraat in Oudenaarde het Batopin-cashpunt binnen. In haar handtas steken verschillende enveloppes met alles samen 3.000 euro, geld dat ze in opdracht van haar werkgever via de automaat wil storten.

“Op het moment dat ik naar binnen stapte, stond er al iemand bij de derde automaat”, begint ze te vertellen. “Het leek alsof de man naast mij geld aan het afhalen was. Ik nam de tweede automaat, stopte mijn kaart erin en haalde dan uit mijn handtas een enveloppe met bankbiljetten. Op het moment dat ik het geld in de gleuf stopte, duwde die man me met geweld opzij en greep hij de bankbiljetten. Uiteraard was ik erg geschrokken, maar ik ben me toch stevig gaan verzetten: ik begon luid te roepen, zodat de mensen het ook tot buiten konden horen. Intussen moest ik nog hard mijn best doen om te beletten dat hij de deur open kreeg om te vluchten. Uiteindelijk geraakte hij toch buiten”, vertelt Wendy.

Bankbiljetten in het rond

De vluchtende dief probeerde nog op zijn fiets te springen, maar dat wist Wendy te beletten. “In die schermutseling raakten de bankbiljetten gescheurd en vlogen ze in het rond. De man probeerde ook nog mijn handtas te stelen, maar toen ik hem daarmee begon te slaan, is dan toch maar te voet vertrokken. Hij zette het niet eens op een lopen, maar stapte rustig weg, allicht om bij voorbijgangers niet te laten opvallen dat hij op de vlucht was. Een vrouw die het allemaal zag gebeuren, maar die zelf niet tussenbeide durfde komen, heeft de politie gebeld. De agenten waren heel snel ter plaatse en hebben de dader aan de hand van de persoonsbeschrijving die ik gaf in de buurt van de Markt kunnen oppakken. Alle lof voor het werk van de politie”, getuigt de vrouw.

Ik vroeg of hij dat wel normaal vond om hier zonder enige gêne rond te hangen de dag nadat hij iemand heeft overvallen. De man was duidelijk ook zelf geschrok­ken en begon zich uitgebreid te excuseren Wendy Dhondt

Al stond haar de dag nadien nog een verrassing te wachten. “Samen met een vriendin zat ik op het terras van een horecazaak aan de Markt, toen ik daar plots die overvaller doodleuk met een blik bier het plein zag oversteken. Ik kon mijn ogen niet geloven, maar wist heel zeker dat hij het was, want ik zal zijn hoofd niet snel vergeten”, vertelt Wendy.

Totaal verbouwereerd is ze naar de man gestapt. “Hij herkende me ook wel meteen. Ik vroeg of hij dat wel normaal vond om hier zonder enige gêne rond te hangen de dag nadat hij iemand heeft overvallen. De man was duidelijk ook zelf geschrokken en begon zich uitgebreid te excuseren. Hij vertelde dat hij kampt met een drugsproblematiek en in schuldbemiddeling zit.”

Drugs

Het parket liet weten, dat de verdachte berecht wordt in snelrecht en zo al op 15 juni voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. Intussen is de man niet aangehouden. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die man nu weer gewoon vrij losloopt? Ik weet niet of hij echt in de gevangenis thuishoort. Misschien moet zo iemand opgenomen worden. Maar het is toch niet oké, dat ik als slachtoffer mijn overvaller de dag nadien al tegen het lijf loop?”, bedenkt Wendy.

