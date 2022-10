Welbi brengt inwoners samen om elkaar te helpen

Welbi is een nieuw online deelplatform dat door de federale overheid wordt erkend. “Iedereen die bereid is om anderen als niet-professional sporadisch te helpen, kan zich vanaf 16 jaar registreren via www.welbi.be of via de app. Je kan daarbij zelf bepaalde diensten selecteren, van babbels en vervoer tot oppas, klusjes, shoppen en digitale ondersteuning”, legt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) uit. Hij ziet in het platform Welbi kansen om vereenzaming tegen te gaan en mensen te helpen om langer in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen.