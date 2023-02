WEERBERICHT. Zware neerslag en bewolking in Oudenaarde vanochtend

Oudenaarde WEERBE­RICHT. Bewolkt in Oudenaarde vanochtend

Vanochtend en vanmiddag is het in Oudenaarde eerst gedeeltelijk bewolkt met temperaturen tussen de 4 en 11 graden. Later klaart het weer op met temperaturen rond de 7 graden. Er wordt een zwakke wind uit het zuiden verwacht die later op de dag matiger wordt.