WEERBERICHT. Vanochtend kans op regen en bewolking in Oudenaarde

Oudenaarde Amper twee jaar geleden liet ze haar zaak over, maar nu maakt Oudenaard­se modekonin­gin Betty T’Sjoen (77) toch comeback: “Spreek mij niet meer over uitbollen!”

Twee jaar nadat Betty T’Sjoen (77) haar exclusieve kledingzaak First I in Oudenaarde had overgelaten, staat ze er plots toch weer achter de toonbank. “Mijn kinderen zijn hier niet zo enthousiast over, maar ik verveelde me thuis steendood en miste zo hard het contact met de klanten”, bekent de Oudenaardse modekoningin.

8 januari