WEERBERICHT: Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Oudenaarde

WORTEGEM-PETEGEM Gewezen zaakvoer­der van elektrobe­drijf ANEX Willem Naessens is overleden: samen met zijn vader zette hij Elsegem mee op de kaart

In zijn woning in Elsegem is op 5 februari Willem Naessens overleden op tachtigjarige leeftijd. Hij was van 1966 tot 1993 zaakvoerder van ANEX en tot vandaag van Carrefour Market in Herzele.

9 februari