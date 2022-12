WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Oudenaarde

Oudenaarde/Eine Senioren­ver­e­ni­ging Vanier maakt een doorstart in nieuw ontmoe­tings­cen­trum in Eine

De seniorenvereniging Vanier, die tot voor kort uitsluitend actief was in Eine, Heurne en Mullem, kwam voor een eindejaarsdiner samen in het nieuwe ontmoetingscentrum in Eine. Daar kondigde ze meteen ook een doorstart aan met een bredere werking.

8 december