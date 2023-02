WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Oudenaarde

Noëlla (86), de laatste zuster die de deur van kliniek Hogerlucht achter zich dichttrekt: “Voor het werk van één non vroeger, heb je vandaag drie mensen nodig”

Na 63 jaar werken en wonen in het Algemeen Ziekenhuis Glorieux, is zuster Noëlla (86) deze week verhuisd. Ze keert samen met zuster Greta (77) terug naar het moederklooster, en daarmee heeft het ziekenhuis op Hogerlucht voor het eerst sinds 1952 geen nonnen meer. Noëlla en Greta hebben vrede met de beslissing, al ging het snel: “Ik zat twee weken geleden nietsvermoedend op mijn hometrainer toen er plots iemand in de kamer stond om opmetingen te doen.” Ze vertellen ons hoe ze de tijden er zagen veranderen.