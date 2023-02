WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Oudenaarde vanochtend

Howest brengt hersenge­zond­heid van ouderen in kaart: “Mensen bewust maken van het belang van gezonde levens­stijl én risicogroe­pen sneller opsporen”

Onderzoekers van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen met campussen in Oudenaarde, Kortrijk en Brugge, hebben een applicatie met games ontwikkeld om de hersengezondheid van ouderen in kaart te brengen en het belang ervan te promoten. “Hiermee willen we ook de eerste signalen van dementie vroegtijdig detecteren. Nu gaan mensen vaak te laat naar de dokter”, klinkt het.