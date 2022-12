WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Oudenaarde vanochtend

Oudenaarde Farcethea­ter speelt “Kerst zonder ballen" in De Maskerade

In CC Maskerade in Oudenaarde is de komedie ‘Kerst zonder ballen’ in première gegaan. Het Farcetheater brengt daarin het verhaal van George en Linda van wie met kerstavond in het vooruitzicht, het huwelijk op de klippen loopt.

