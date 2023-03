WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Oudenaarde

Nog snel een cadeautje nodig wanneer de winkels al dicht zijn? Katrijn (37) heeft met haar praline-automaat de oplossing

Een hongertje, of gewoon zin in lekkere pralines? Daarvoor hoef je binnenkort niet meer bij de chocoladewinkel binnen te springen. Onderneemster Katrijn De Vos (37) uit Oudenaarde verrichte pionierswerk: een automaat met verse pralines, recht in de Vlaamse Ardennen. “We zochten naar een alternatieve verkoopmanier, omdat we tijdens corona verplicht moesten sluiten.”