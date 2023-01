WEERBERICHT: Kans op bewolking vanochtend in Oudenaarde

Davy Joye (Synergie Oudenaarde) voor duel tegen leider Erwetegem: “Proberen de drie bonuspun­ten nog te pakken”

‘Super Friday’ in het minivoetbal. Synergie Domino Oudenaarde, nummer twee in de stand neemt het op tegen competitieleider Indulek Doltcini Erwetegem. Oudenaarde verloor enkel op de eerste speeldag, Erwetegem is met een 35 op 39 aan een indrukwekkende reeks bezig. Kan Synergie Domino Oudenaarde voor spanning zorgen in de strijd om de drie bonuspunten? We vroegen het aan Davy Joye, speler-coach van Synergie.

26 januari