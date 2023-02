WEERBERICHT. Kans op bewolking in Oudenaarde vanochtend

Oudenaarde “Zonnepane­len op daken van voetbalkan­ti­nes kunnen energiezor­gen bij de clubs wegnemen”

Zonnepanelen leggen op de daken van alle voetbalkantines in Oudenaarde en ze voorzien van een opslagbatterij: dat is volgens oppositieraadslid Wim Dhondt (N-VA) de oplossing om een einde te maken aan de discussie over de energiefacturen van voetbalclubs.

26 januari