WEERBERICHT. Helder weer in Oudenaarde vanochtend

Oudenaarde Wakosta drukt jongeren met de neus op de feiten: dit is wat het kost om alleen te gaan wonen

Wat kost het als je als jongere financieel op eigen benen moet staan? Dat kunnen laatste- en voorlaatstejaars van middelbare scholen de komende weken ondervinden in het Schoolcomplex in Oudenaarde. Ze leggen er het interactieve inleefparcours Wa Kosta? af om te ervaren hoe duur alles wel is.

16 januari