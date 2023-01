WEERBERICHT. Bewolkt weer in Oudenaarde vanochtend

baanwielrennen junioren Milan Van den Haute begint aan de pis­te-BK’s: “Titel verlengen in de achtervol­ging, maar omnium het hoofddoel”

Vrijdagavond (23/12) starten in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx voor de jeugd de Belgische pistekampioenschappen. Tweedejaarsjunior Milan Van den Haute (17) gaat in de individuele achtervolging op zoek naar de titel. Als Belgisch recordhouder is hij topfavoriet.

22 december