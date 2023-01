WEERBERICHT: Bewolking in Oudenaarde vanochtend

Gavere Bakkerin draait broodoven dicht en wordt barista: “Met Bon Appetine mikken op fijne delicates­sen en heerlijke koffie”

Bon Appetine is de naam van de delicatessenzaak en koffiehuis dat Ineke Demeyer (43) opent aan de Onderstraat. Het is een ommekeer in een bekend pand: tot drie maanden geleden draaiden Ineke en haar broers hier nog mee in de bekende bakkerij van hun vader. Een paar dagen voor de start kijken we al even binnen.

