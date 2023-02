WEERBERICHT. Bewolking in Oudenaarde vanochtend

oudenaarde Omschake­ling van ijs- naar rolschaats­baan lokte 30% minder volk: “En toch was dit de enige juiste keuze”

De rollerskatepiste die het stadsbestuur tijdens de kerstperiode op de Markt had geplaatst, heeft welgeteld 7.827 schaatsers gelokt. Dat is een pak minder volk dan de jaren waarin schaatsers over een ijsbaan scheerden. “Maar we hebben wel flink bespaard op energiekosten”, bedenkt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

31 januari