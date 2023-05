WEER. Vanochtend kans op zware regen en bewolking in Oudenaarde

“In het werk waren we keihard voor mekaar, in de uitgang waren we dikke vrienden”: emotioneel afscheid van landbouwer Lieven (54)

In de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem hebben honderden mensen afscheid genomen van loonwerker Lieven De Wilde (54), die maandag op zijn eigen boerderij is verongelukt. Zoon Olivier getuigde over de sterkte band die Lieven had met zijn gezin en zijn grote gedrevenheid in zijn werk.